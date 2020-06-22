Kartal'da sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı KARTAL açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 5 kişiyi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

KARTAL açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 5 kişiyi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Kartal açıklarda iddiaya göre seyir halinde bulunan bir teknede makine arızası oluştu. Tekne personeli durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne haber verdi. Arızadan dolayı sürüklenen teknenin içinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi Kıyı Emniyeti botuna alınarak kurtarıldı. 4,5 metre boyundaki tekne ise kurtarıcı botuna bağlanarak ekipler tarafından Pendik Marina'ya çekildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA