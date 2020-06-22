Kartal'da sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
KARTAL açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 5 kişiyi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
22.06.2020 00:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:25
KARTAL açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 5 kişiyi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
- İstanbul
Kartal açıklarda iddiaya göre seyir halinde bulunan bir teknede makine arızası oluştu. Tekne personeli durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne haber verdi. Arızadan dolayı sürüklenen teknenin içinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi Kıyı Emniyeti botuna alınarak kurtarıldı. 4,5 metre boyundaki tekne ise kurtarıcı botuna bağlanarak ekipler tarafından Pendik Marina'ya çekildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA