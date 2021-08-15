KARTAL'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MİNİBÜSTE 4 BİN 977 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ
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KARTAL'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MİNİBÜSTE 4 BİN 977 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 4 bin 977 adet ecstasy hap ele geçirildi.

KARTAL'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 4 bin 977 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçtan indikten sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde dün saat 17.20'de yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüs içerisinden inen G.K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli G.K. yakalanırken, araçta yapılan kontrollerde ise 2 kilo 484.99 gram ağırlığında 4 bin 977 adet ecstasy hap, 2 adet cep telefonu ve 65 lira ele geçirildi. Şüpheli G.K. bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan araçta bulunan uyuşturucular da kameraya yansıdı.

KARTAL'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MİNİBÜSTE 4 BİN 977 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ
KARTAL'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MİNİBÜSTE 4 BİN 977 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ
KARTAL'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MİNİBÜSTE 4 BİN 977 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ
KARTAL'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MİNİBÜSTE 4 BİN 977 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KARTAL'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MİNİBÜSTE 4 BİN 977 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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