Kartal'da sokak hayvanları unutulmadı
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Kartal'da sokak hayvanları unutulmadı

Kartal'da sokak hayvanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde sokakta yaşayan hayvanların mama ve su ihtiyaçlarını karşıladı.

Kartal Belediyesi, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde sokakta yaşayan hayvanların mama ve su ihtiyaçlarını karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanlar, sahil yolu ve meydanlar olmak üzere ilçenin genelinde düzenli olarak mama ve su dağıtımı yaptı.

Havaların ısınmasının ardından temiz su ihtiyacı için de farklı noktalara su kapları yerleştirilirken, ekipler, sevgi ve şefkatlerini göstererek sokakta yaşayan hayvanları elleriyle besledi.

Belediye ekiplerinin ilçedeki noktalara bol miktarda mama ve su bırakmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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