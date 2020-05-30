Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza

İSTANBUL, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması sonrasında Kartal'da kısıtlamayı ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza kesildiİstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri 39 ilçede...

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza
30.05.2020 02:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 02:19

İSTANBUL, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması sonrasında Kartal'da kısıtlamayı ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza kesildi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri 39 ilçede kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Denetleme noktalarının kurulduğu yerlerden birisi de Kartal'da D-100 Karayolu Soğanlık mevkii Kadıköy istikameti oldu. Kurulan denetleme noktasında araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde sokağa çıkmaya izin belgesi olmayan 7 sürücüye 24 bin lira para cezası yazıldı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sokağa çıkma kısıtlaması boyunca devam edeceği öğrenildi. 

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Haber
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Haber
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı Haber
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Demet Akalın Ayça Varlıer Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 02:19:55. #1.15#
title