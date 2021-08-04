Kartal'da, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor
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Kartal'da, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

Kartal'da, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi ekipleri, sinek, sivrisinek, larva ve haşerelerle mücadele kapsamında ilçede ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Kartal Belediyesi ekipleri, sinek, sivrisinek, larva ve haşerelerle mücadele kapsamında ilçede ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcak havanın etkisini artırması ile üremeleri hızlanan sinek, sivrisinek gibi haşereler ve larvalara karşı ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Arkasında özel püskürtme makinesi olan ve "ULV" olarak adlandırılan araçlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait olanların sayısı, Kartal Belediyesinin talebi ile 2'den 3'e çıkartıldı.

Kartal Belediyesine ait 2 araç ile sayıları 5'e çıkan ilaçlama araçları, hafta içi her gün 7 mahallede ilaçlama yapıyor. Cadde ve sokaklarda uygulanan ilaçlama ile yaz mevsimi boyunca vatandaşların sivrisineklerden etkilenmemesi sağlanırken özellikle durgun sular, sık sulanan bahçeler gibi sivrisineklerin üreme kaynaklarında da larva mücadelesi yapılıyor.

Kartal'daki 20 mahalle için düzenli ilaçlama programı yapan ekipler, hafta sonunda ise yoğun şikayet olan mahallelerde 2 ULV aracı ile ilaçlama gerçekleştiriyor.

İBB ilaçlama ekipleri ile koordineli yürütülen "entegre vektör mücadelesi" eylül ayı sonuna kadar sürecek, genel larva mücadelesi ise yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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