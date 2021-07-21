Son dakika haber! KARTAL'DA SİTEYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri: KARTAL'da bir sitenin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz saldırganlar, siteye ait güvenlik kulübesine ve çevredeki dükkanlara ateş açtı.

KARTAL'da bir sitenin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz saldırganlar, siteye ait güvenlik kulübesine ve çevredeki dükkanlara ateş açtı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 2020 yılının Kasım ayında Kartal'da bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganlar otomobille sitenin öne geldi. Bir saldırgan araçtan inerek, diğer saldırgan ise otomobilin içinde siteye ait güvenlik kulübesi ve çevredeki iş yerlerine doğru silahla ateş etti. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"YILLARDIR DEVAM EDİYOR"

Site sakinlerinden Avukat Yankı Garan yaşanan olayı şöyle anlattı: "Şimdi olaylar yıllardır devam ediyor. Tırmanarak bu noktaya gelmesinin bir hikayesi var. Bu 2020 yılının yazına gidiyor. Bu kurşunlanma olayından öncesine gidiyor. Burada dört tane dükkanımız var. Dükkanlarında siteye açılan kapıları arka tarafta. Yönetim bu kapıları kapatmak istiyor. Demirle ve kaynakla bu kapıları kapatmaya çalışıyor ve dükkan sahipleri de itiraz ediyor. Neticede tartışma büyüyor ve yönetim adına bazı kişiler buraya gelerek dükkan sahiplerini tehdit ediyorlar. 'Ya bu yönetimin dediğini yapacaksınız ya buradan gideceksiniz diye' ve bu tehdit olayı neticesinde dükkan sahipleri de bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bu soruşturma devam ederken, aradan 3 ay geçiyor. Kasım 2020'de gecenin bir yarısında bir anda burada silahlar patlıyor. Bunun görüntülerini göreceksiniz. Bir kişi arabadan iniyor, arka kapıdan iniyor. Silah sıka sıka güvenlik kulübesine doğru yaklaşıyor. Onunla o silah sıkarken önde oturan kişi de silah sıkmaya devam ediyor ve arabaya tekrar yöneldiği zaman kişi arabanın içinden de silahı ata ata buradan uzaklaşıyorlar ve güvenlik kamerası görüntüsünden çıkıyorlar. Tabii bu dükkanları da aynı şekilde sıkmaya devam etmişler. Dükkanlardan bir tanesi o kurşun deliği duruyor. Bu site sakinleri tehdit edildikten sonra bu mafya grubu, tehdit eden mafya grubu yönetime gidiyor. Diyor ki 'Biz sizin istediğinizi yaptık, bize yüklü miktarda para vereceksiniz.' Onlar reddettikten sonra da yönetime gözdağı vermek için bunu yapıyorlar."

"TEK BİLDİĞİMİZ ŞEY ŞU KURŞUNU SIKANLAR HALA SERBEST"

Avukat Garan sözlerine şöyle tamamladı: "Biz bunun soruşturmasını yönetime sorduğumuzda; 'Siz şikayetçi oldunuz. O gece buradaydınız' dediğimizde hiçbir cevap alamıyoruz. 'Bu soruşturma ne oldu? Kişiler yakalandı mı? Ne aşamada? Siz neyi takip ediyorsunuz? Bize bir rapor verin lütfen' dediğimizde ya telefonlar suratımıza kapatılıyor, ya 'Biz sizi muhatap almıyoruz' diyorlar. Hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz bununla alakalı. ve 10 ay geçmesine rağmen savcılık soruşturmasının da ne aşamada olduğunu bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey şu kurşunu sıkanlar hala serbest" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı