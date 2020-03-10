KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA
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Kartal, DHA, Güncel

KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA

(Tekrar) KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADARamazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da eli silahlı saldırgan, park halindeki otomobildeki kişiye saldırdı.

10.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:41
KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA

(Tekrar) KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da eli silahlı saldırgan, park halindeki otomobildeki kişiye saldırdı. Otomobilin camlarını kıran saldırgan, araçtan inerek kaçan kişinin arkasından ateş ederek ayağından yaraladı. Saldırgan kaçarken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Sezai T., park halindeki otomobilde oturduğu sırada aracın yanına gelen eli silahlı bir kişi, onun otomobilden inmesini istedi. Sezai T. araçtan inmeyince, saldırgan silahının kabzasıyla otomobilin camlarını kırmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan Sezai T., yaya olarak kaçmaya başladı. Ardından saldırgan, Sezai T.?ye ateş etti ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan Sezai T. ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırganın park halindeki otomobilin yanında bulunduğu, Sezai T.?nin ise yaya olarak kaçtığı ve saldırganın Sezai T.?ye ateş ettiği görülüyor.

Bir görgü tanğı şunları söyledi:

"Buradaki galerinin sahibiyim. Dükkanımızın önünde tartışıyorlardı. Bağrışmalara, tartışmalar dışarı çıktık. Ayırmaya çalıştık, müdahale ettik. Bayan da vardı yanlarında. Yanlarına gittik. 'Siz karışmayın aile meselesi.' dediler. Biz de karışmadık hanımefendiye sorduk yapabileceğimiz bir şey var mı diye. O zaten ağlıyordu bir şey söylemedi. Biz de içeri girdik. Birkaç dakika sonra birbirlerine vurmaya başlayıp ateş ettiler. Vurulan önce lastikçiye girdi, orada bir daha arbede yaşandı. Vurulan sonra yaralı vaziyette benim dükkanıma girdi. Öbürü zaten kaçtı gitti." dedi.

KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA

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