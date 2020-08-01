KARTAL'DA SİLAHLI KAVGAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURU YARALANDI Kartal'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden, izindeki bir polis memuru kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Kartal'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden, izindeki bir polis memuru kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Olay saat 21.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, izinli olan polis memuru A. Y. sokakta yürüdüğü sırada kavga eden bir gruba rastladı. Polis memuru kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada kavga eden taraflardan biri olan Halil S. yanındaki silahı çekerek polis memuruna ateş etti. Polis memuru kendisine isabet eden kurşun ile kanlar içinde yerde kalırken saldırgan Halil S. bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Kaçan saldırgan ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Polis, yerde bulunan boş kovanlara el koydu. Olay yaşandığı anda evinin balkonunda oturan ve kavgayı gören Nazan Bayrak; "Balkonda oturuyorduk, silah sesini duyduk, bağrışmaları duyduk. Sonra bir bağrışma oldu. Polis geldi araştırma yaptılar. Bir kişi bizim evin arasına saklanmıştı kaçtı. Ambulans geldi yaralıyı aldı götürdüö şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA