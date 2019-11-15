Kartal'da servis minibüsünün devrilme anı kamerada

15.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:41

Kartal'da önündeki aracın bir anda durmasıyla ani manevra yapan servis minibüsü devrildi. Minibüsün o esnada boş olması olası bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, servis minibüsü sürücüsü, önündeki aracın bir anda ani fren yapıp durmasıyla ani manevra yapmak zorunda kaldı. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla araç önce yol kenarındaki toprak alana çıktı, ardından yan yatıp yola devrildi. Sürücü devrilen aracın içerisinden çıkarken, çevredekiler de yardımına koştu. Kaza esnasında servis aracının boş olması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Minibüsün önündeki araç birden ani fren yapınca kendisini kurtarmak amacıyla mecburen kenara devrildi. Burada sürekli kaza oluyor, yolun darlığından ötürü araçlar devrilebiliyor. Geçen sene de iki kamyon, bir okul servisi devrilmişti" dedi.

Servis aracının devrilmesi nedeniyle yolda bir süreliğine uzun kuyruklar oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA