Kartal'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kartal'da engellileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kartal'da engellileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Topselvi Mahallesi Sanayi Caddesi'nden sahil yolu istikametine giden içinde engellilerin bulunduğu 54 BN 205 plakalı servis minibüsü ile 34 BCY 497 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, servis minibüsü ile devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.