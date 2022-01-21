Son dakika haberleri! KARTAL'DA ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLAR 'KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ BİRLİKTE İZLEDİ

KARTAL, İSTANBUL (DHA) - Kartal'da, şehit aileleri ve mahalle muhtarları, Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme İyi Ki Varsın Eren' filmini birlikte izledi.

Kartal Kaymakamlığı düzenlediği etkinlikte ilçede oturan şehit asker ve polis yakınlarıyla mahalle muhtarlarını bir araya getirdi. Trabzon Maçka'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme İyi ki varsın Eren' filmi şehit aileleri ve muhtarlar tarafından hep birlikte izlendi. Etkinliğe Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da katıldı.

İYİ Kİ VARLAR, İYİ Kİ GELDİLER

Film öncesi konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Bizim geldiğimiz sinema filmi herhangi bir sinema filmi değil, 'Kesişme, İyi ki varsın Eren'. Biz şehit ailelerimiz için de iyi ki varsınız iyi ki bize emanetsiniz diyoruz. Bu filmi onlarla birlikte izlemenin daha da anlamlı olacağını düşündük. Muhtarlarımızı şehit ailelerimizle buluşturduk. Kartal'ın 20 mahalle muhtarını buraya davet ettik. Mahalle muhtarları ve şehit aileleriyle birlikte bu filmi izleyeceğiz. İyi ki varlar, iyi ki geldiler dedi.

ÇOK HEYECANLIYIM, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM

Filmi izlemeye gelen şehit babası Hüsamettin Karakelle, Sayın Kaymakamın yaptığı program çok gururlandırdı bizi. İyi ki varsın Eren filmini izliyoruz. Çok heyecanlıyım, çok üzüntülüyüm ama ne yapalım. Bütün şehitlerimiz vatanı için hepsi canını veriyor. ve vermeye de devam ediyoruz. Allah'tan beni de alsalar, ben de vereceğim canımı. Canımı seve seve veririm. Sayın Kaymakama teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun dedi.

EREN GİBİ ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK DA TAKDİRE ŞAYAN

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker, Program çok güzel. Eren gibi ülkemizde yıllarca şehit verdiğimiz birçok kardeşimiz var, büyüklerimiz, dedelerimiz var. Ama Eren bizim içimizi yaralayan bir kardeşimiz. Şehit olması ve günümüzde Sayın Kaymakamımızın bu programı şehit aileleriyle birlikte bizleri Eren sinemasıyla buluşturması gerçekten takdire şayan. Yıllardır şehit veren bir ülkeyiz. Ülkemizde bayrağımızın, Kuranımızın yeri ve değeri çok büyük olduğundan dolayı Eren gibi şehitlerimize sahip çıkmak da takdire şayan diye konuştu.