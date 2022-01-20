KARTAL'DA SALDIRGAN BÖREKÇİDEN ARKADAŞIYLA ÇIKARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
KARTAL'da aile sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun cinayet sonrası bir börekçiye gitti.
KARTAL'da aile sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun cinayet sonrası bir börekçiye gitti. Burada arkadaşı Musa T. ile buluştu. İki bir süre sonra börekçiden çıkarak bir otomobille uzaklaştı. Rahmi Uygun ve Musa T. daha sonra Bağcılar'da gittikleri Bağcılar'daki kafede yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri