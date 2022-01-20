Kartal'da saldırgan börekçiden arkadaşıyla çıkarken güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Kartal'da saldırgan börekçiden arkadaşıyla çıkarken güvenlik kamerasına yansıdı

Kartal'da saldırgan börekçiden arkadaşıyla çıkarken güvenlik kamerasına yansıdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da aile sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun cinayet sonrası bir börekçiye gitti.

KARTAL'da aile sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun cinayet sonrası bir börekçiye gitti. Burada arkadaşı Musa T. ile buluştu. İki bir süre sonra börekçiden çıkarak bir otomobille uzaklaştı. Rahmi Uygun ve Musa T. daha sonra Bağcılar'da gittikleri Bağcılar'daki kafede yakalandı


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bağcılar, Cinayet, Güncel, Haber

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