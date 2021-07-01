Kartal'da saldırdığı çocuğun yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahipleri serbest bırakıldı

Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşpınar Mahallesi'nde sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuğun pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahipleri F.A. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 2 şüpheli, nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, ifadesini aldığı 2 şüpheliyi, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler F.A. ve H.A'nın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden H.A'nın emniyetteki ifadesinde, köpeğinin pitbull cinsi olmadığını savunarak, "Şu ana kadar mahalledeki tüm çocuklarla her gün oyun oynayan bir köpekti. Herhangi bir insana saldırısı olmamıştı. Yasaklı ırk ve saldırgan olmamasından dolayı ağızlık kullanmamaktaydım. Olayın yaşandığı gün bir anda komşumun çocuğunun sol ayağını ısırdı. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Olay

Kartal'da 28 Haziran'da Gümüşpınar Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk, sahibinin tasmasını elinde tuttuğu pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış, köpeğin sahibi ve çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan köpek sokaktan uzaklaştırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda köpeğin sahibi olduğu tespit edilen F.A. ve H.A, Kartal'da gözaltına alınmıştı.

Geçici hayvan barınağına teslim edilen köpeğin sahiplerine 5199 Hayvanları Koruma Kanunu 14-L maddesine istinaden toplam 10 bin 434 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz