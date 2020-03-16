Kartal'da sahte içki operasyonu
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Emniyet Müdürlüğü, Kartal, Güncel

Kartal'da sahte içki operasyonu

KARTAL'da bir depoya düzenlenen operasyonda 75 litre saf alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

16.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:06
Kartal'da sahte içki operasyonu

KARTAL'da bir depoya düzenlenen operasyonda 75 litre saf alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.  

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topselvi Mahallesi civarında bulunan bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sahte içki üretimi yapılan adresi belirledi. Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis, Kartal Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir depoya perşembe günü saat 16.50'te operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 380 mermi, 75 litre saf alkol, 24 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 29 boş şişe, 38 içki şişesi kapağı ve 80 sahte bandrol ele geçirilirken, Niyazi K.(48) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Niyazi K.'nın ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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