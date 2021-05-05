Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan kişilere para cezası kesildi
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Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan kişilere para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettikleri belirlenen 9 kişiye toplam 33 bin 694 lira idari para cezası uygulandı.

Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettikleri belirlenen 9 kişiye toplam 33 bin 694 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kordonboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ve sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği bilgisi üzerine denetim yaptı.

Denetimde, ruhsatsız olduğu belirlenen mekanda, iş yeri sorumlusu dahil 9 kişinin bulunduğu, 4'nün kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İş yerindeki 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 28 bin 350 TL, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye ise "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 5 bin 344 TL olmak üzere toplamda 33 bin 694 lira idari para cezası yazıldı.

Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan kişilere para cezası kesildi
Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan kişilere para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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