Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan kişilere para cezası kesildi

Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettikleri belirlenen 9 kişiye toplam 33 bin 694 lira idari para cezası uygulandı.

Kartal'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettikleri belirlenen 9 kişiye toplam 33 bin 694 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kordonboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ve sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği bilgisi üzerine denetim yaptı.

Denetimde, ruhsatsız olduğu belirlenen mekanda, iş yeri sorumlusu dahil 9 kişinin bulunduğu, 4'nün kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İş yerindeki 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 28 bin 350 TL, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye ise "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 5 bin 344 TL olmak üzere toplamda 33 bin 694 lira idari para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz