Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı
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Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı

12.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:23

Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı Kartal'da yan yatan gizemli gemi havadan görüntülendi Kartal'da Kumcular İskelesi'nde hukuki sebeplerle bağlı olduğu iddia edilen 103 metrelik kuru yük gemisi olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı.

Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı

Kartal'da yan yatan gizemli gemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kartal'da Kumcular İskelesi'nde hukuki sebeplerle bağlı olduğu iddia edilen 103 metrelik kuru yük gemisi olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Yan yatan Türk bayraklı yük gemisi havadan görüntülendi.

Kartal eski Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı olan Boras isimli gemi, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Uzun süredir rıhtıma bağlı olan gemiden herhangi bir yakıt sızıntısı ya da çevreyi kirletecek bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. 1984 yılı yapımı 103 metrelik geminin devam etmekte olan hukuki şartlar sebebiyle yerinden hareket ettirilemediği belirtildi. Karaya yakın olarak yan yatan gemiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise geminin gizemli olduğunu düşünüyor. Baros isimli geminin hukuki şartları sonuçlandırıldıktan sonra hurdaya satışı yapılacağı öğrenildi. Öte yandan yan yatan kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.

Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı
Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı
Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı
Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı
Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı
Kartal'da rıhtıma bağlı olan kuru yük gemisi yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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