Kartal'da rezidans dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kartal'da rezidans dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da bir rezidans dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:38
Kartal'da rezidans dairesinde çıkan yangın söndürüldü

'da bir rezidans dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki 26 katlı rezidansın 25. katında bulunan boş dairede tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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