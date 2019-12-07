Kartal'da rezidans dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da bir rezidans dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartal'da bir rezidans dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki 26 katlı rezidansın 25. katında bulunan boş dairede tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.