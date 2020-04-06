KARTAL'DA PTT ÖNÜNDEKİ KUYRUĞA POLİS UYARISI KARTAL'da ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu.

KARTAL'da ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT'nin Soğanlık Şubesi önünde kuyruktakilerin çoğunun koronavirüs önlemleri arasındaki 'sosyal mesafe' kuralına uyduğu görülürken, polis uymayanları uyardı. Sırada maskesiz bekleyen bir çift, polis tarafından en yakın eczaneye maske almaya gönderildi.

Kaynak: DHA