Kartal'da pazarlara korona virüs denetimi
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Kartal'da pazarlara korona virüs denetimi

Kartal'da pazarlara korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 genelgesi kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan denetimler, Kartal'da da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 genelgesi kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan denetimler, Kartal'da da devam ediyor. Denetimler kapsamında ilçede kurulan semt pazarları, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başkanlığında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mülki idare yöneticileri ve Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar denetimlerini gerçekleştirerek, esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Ekipler kontroller sırasında pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara ve pazar esnafına uymaları gereken kurallar hakkında da ayrıca bilgi verdi.

Hürriyet Mahallesi ve Uğur Mumcu semt pazarlarında gerçekleşen denetimlerde pazar esnafının HES kodları kontrol edilirken, tezgahlar arası mesafe, ürünlerin elle seçilmemesi, maske ve eldiven kullanılması gerektiği konularında da gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimlerle ilgili konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Tezgah açan pazar esnafı ile ilgili aşırı bir yoğunluk yok. Bu yüzden tezgahlar arası mesafeyi sağlamada sorun yaşamadık. Sadece vatandaşlarımızın alışkın olduğu, seçerek ve elle dokunarak almaya çalışması var. Şu anda çok büyük oranda kurallara uyuluyor. Kuralların esnetilmemesi için biz periyodik olarak denetimlerimize ilçe genelinde devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kartal'da pazarlara korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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