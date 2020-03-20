Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu
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Kartal, Yerel

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu Pazarlarda seç al dönemine ara verildi Korona virüsünden halkı korumak amacıyla adeta seferberlik ilan eden Kartal' da pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu.

20.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:40
Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

Pazarlarda seç al dönemine ara verildi

İSTANBUL - Korona virüsünden halkı korumak amacıyla adeta seferberlik ilan eden Kartal' da pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu. Ayrıca pazarlara gelenlere maske ve eldiven dağıtıldı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Boyraz ile birlikte sadece gıda tezgahlarının açılmasına izin verilen Kartal Cuma Pazarı'nı denetledi.

Esnafı maskesiz ve eldivensiz çalışmamaları ve ürünlere kesinlikle elletmemeleri konusunda uyaran Başkan Yüksel, tüm pazarı gezerek maskesiz gördüğü her esnafa maske verilmesini sağladı. Pazarın girişi ve ortasına konulan dezenfekte istasyonlarını da kontrol eden Kartal Belediye Başkanı, pazarda rastladığı yaşlı vatandaşları da yüksek risk grubunda olduklarını belirterek bir an önce eve gitmeleri konusunda uyardı. Başkan Yüksel, yaşlı vatandaşlara 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi'nden belediye hizmeti verdiklerini, soru, sorun ve taleplerin bu iletişim kanalıyla değerlendirilip anında müdahale edildiğini söyledi.

Kartal'da her Cuma açılan pazarın Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında sadece gıda maddelerinin satılması şartı ile açılmasına izin verildi. Pazar tezgahlarının aralarının açılması ve gerekli hijyen önlemlerinin alınması şartının ardından Cuma Pazarı, faaliyetine başladı. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarın girişinde ve orta kısmında sabit bir el dezenfektanı ünitesi kurdu. Her birinde 5 haznenin bulunduğu istasyonlarda vatandaşlar, ellerini dezenfekte etme imkanı bulurken yine Zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde pazar esnafına da maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

Pazarda seç-al dönemine ara

Pazarın girişinde de yine talep eden vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Boyraz ile birlikte Cuma pazarını denetledi. Dezenfekte istasyonunu inceleyen ve sayısının artırılmasını isteyen Başkan Yüksel, pazarda maskesiz ve eldivensiz çalışılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ve aksi durumda gerekirse pazarı kapatacaklarını söyledi. Pazarda ürün seçmenin ve tadım yaptırmanın yasak olduğunun ve teması en aza indirmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Yüksel, tezgahlara da seçmecenin yasak olduğunu belirten etiketler konulmasını istedi.

Sahaya çıkan ekiplere eğitim verildi

Kartal Belediyesinin korona virüsü ile yaptığı mücadele kapsamına Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine eğitim verildi. Görevleri gereği sürekli sahada olan ekiplere virüs ve hijyen ile ilgili önemli bilgiler veren ekipler, ateşi çıkan ve diğer belirtileri gösteren personelin, mutlaka yetkililere haber vermesi gerektiğini, aksi takdirde virüsün evlere ve oradan da her yere yayılacağını belirtti. Her ekip arabasına maske ve dezenfektan verildiğini belirten eğitmenler, tüm kıyafetlerin de her gün yıkanması gerektiğini ve kişisel hijyen kurallarına uymanın hayati değerde olduğunu belirtti. Eğitimde toplu halde durulmaması 1,5 metreden yakın temas kurulmaması gerektiği hatırlatılarak soyunma odası gibi yerlerin de sırayla kullanılması gerektiği vurgulandı.

Taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

Öte yandan Kartal'daki dezenfekte çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kartal Belediyesi çalışanlarından oluşan ekipler, Kartal Birlik Taksi Durağı'nda ve Kartal-Kadıköy minibüslerinin kalkış noktasında dezenfekte istasyonu kurarak gelen araçları özel ilaçla dezenfekte etmeye başladı. Saat 14.00 ile 17.00 arasında dezenfekte istasyonuna gelen tüm taksi ve minibüsler dezenfekte edildi ve yolcuların da bilgilenmesi için camlarına etiket yapıştırıldı. Koruyucu giysi, maske ve gözlük ile çalışan ekipler, yüzlerce aracı dezenfekte etti. Taksi ve minibüsler boşken yapılan uygulama; önümüzdeki günlerde de Kartal Birlik Taksi Durağı ve Ahmet Şimşek Koleji önünde belirlenen noktalarda ekipler tarafından tekrarlanacak.

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

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