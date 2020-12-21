Son dakika gündem: Kartal'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

KARTAL'da bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kartal sahil yolunda patenli 3 genç bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar trafikte bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı