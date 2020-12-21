Son dakika gündem: Kartal'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika gündem: Kartal'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

21.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:32
Son dakika gündem: Kartal'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika gündem haberi... KARTAL'da bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler cep telefonu kameralarına yansıdı.

KARTAL'da bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Kartal sahil yolunda patenli 3 genç bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar trafikte bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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