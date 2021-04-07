KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
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KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKartal Sahil yolunda park edilirken iddiaya göre arkadan hızla gelen aracın çarptığı otomobil, takla attı.

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Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kartal Sahil yolunda park edilirken iddiaya göre arkadan hızla gelen aracın çarptığı otomobil, takla attı. Bir kadının yaralandığı kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hızlı seyreden Cengizhan Korkmaz'ın kullandığı 54 HY 488 plakalı otomobil, sürücüsünün park etmek üzere yol kenarında durdurduğu 34 DM 5230 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde bir kadın ile bir erkeğin bulunduğu duran otomobil, metrelerce sürüklenerek takla atıp, orta refüje çıktı. Araca vuran otomobil ise kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan otomobil içinde sıkışan Şeyma Yılmaz'ı kurtardı. Otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralı olduğu öğrenilen Şeyma Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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