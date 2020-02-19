Kartal'da özel okulun velileri okul önünde eylem yaptı

19.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:22

Kartal'da, çocukları özel bir kolejde öğrenci olan veliler, aylardır maaşlarını alamayan öğretmenlerin istifa etmesi nedeniyle çocuklarının eğitimden mahrum kaldığı gerekçesiyle okul önünde eylem yaptı. Veliler, okul yönetimi tarafından sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.



Kartal'da özel bir koleje çocuklarını yazdıran veliler, okuldaki öğretmenlere ve diğer çalışanlara aylardır maaşlarının ödenmediği, okuldaki kantin ve benzeri yerlerin kapalı olduğu ve çocukların eğitimlerinden mahrum kaldıklarını iddia eden veliler, okul önünde toplanarak eylem yaptı. Veliler, çocuklarının eğitime devam etmesini ve okul yönetiminin sorunlara çözümler getirmesi gerektiğini belirtti. Veliler tarafından okul önünde basın açıklaması da yapıldı. Yapılan açıklamada, maaşlarının alamayan 15 öğretmenin istifa ettiğini, bu sebeple öğrencilerin ve velilerin mağdur duruma düştüklerini belirtildi.



Mağdur velilerden birisi olan Ertuğrul Yılmaz, "Çocuğum 3. sınıfa gidiyordu. Okuldaki aksaklıklar, maaşların ödenmemesi, 2 senedir bunlar yaşanıyordu. Bize çektikleri mesajlarda öğretmenleri suçlayan yönetim anlayışıyla karşı karşıyaydık. Biz Türkiye'nin geleceği için buradayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA