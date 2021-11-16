Kartal'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı - Haberler
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Kartal'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kartal'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı

Kartal'da otomobilin devrildiği kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kartal'da otomobilin devrildiği kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Sahil Yolu'ndan Kadıköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 FAJ 13 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kartal'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı

Kartal'da otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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