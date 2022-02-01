Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

Kartal Sahilde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa otomobil çarptı.

Kartal Sahilde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa otomobil çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. O esnada olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı ise yerde yatan yaralıya hem ilk müdahalede bulundu hem de sakinleştirmek için dakikalarca çabaladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ELP 747 plakalı araç sürücüsü sahil yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Güler (63) isimli vatandaşa çarptı. Güler, çarpmanın etkisiyle yola savrularak başından yaralandı. O esnada yol üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan bir sağlıkçı, yaralı vatandaş Güler'in yanına gelerek ilk müdahale de bulundu. Genç sağlıkçı ilk müdahalede bulunurken diğer yandan yaralı vatandaşı sakinleştirmek için dakikalarca çabaladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı alarak hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan otomobilin çarptığı yaşlı adamın yerde yattığı ve sağlık çalışanı kadının yaralıya müdahalede bulunduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title