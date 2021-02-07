Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu

KARTAL'da bir otomobilin bagaj kısmında takım çantası içinde saklanmış 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait olduğu tespit edilen otomobilin bagajına kısmında saklanan uyuşturucuların bulunma anları da kameraya yansıdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.G, M.T ve E.B.'nin uyuşturucu maddeyi piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul ili ve genelinde torbacı tabir edilen kişilere dağıtacağını öğrendi. Harekete geçen ekipler, şüpheliler S.G, M.T ve E.B. araçlarında satış için hazırladıkları 13 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIJandarma ekipleri, şüphelilere ait olduğunu tesit ettikleri araçta arama yaptı. Aramalarda bagaj kısmına gizlenmiş ve takım çantasının içinde saklanmış 13 kilogram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirdi. Şüpheliler S.G, M.T ve E.B.'yi de yakaladı. Şüpheliler S.G, M.T ve E.B jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı