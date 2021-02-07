Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu

07.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:40
Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu

KARTAL'da bir otomobilin bagaj kısmında takım çantası içinde saklanmış 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

KARTAL'da bir otomobilin bagaj kısmında takım çantası içinde saklanmış 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait olduğu tespit edilen otomobilin bagajına kısmında saklanan uyuşturucuların bulunma anları da kameraya yansıdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.G, M.T ve E.B.'nin uyuşturucu maddeyi piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul ili ve genelinde torbacı tabir edilen kişilere dağıtacağını öğrendi. Harekete geçen ekipler, şüpheliler S.G, M.T ve E.B.  araçlarında satış için hazırladıkları 13 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakaladı. 

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIJandarma ekipleri, şüphelilere ait olduğunu tesit ettikleri araçta  arama yaptı. Aramalarda bagaj kısmına gizlenmiş ve takım çantasının içinde saklanmış 13 kilogram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirdi. Şüpheliler S.G, M.T ve E.B.'yi de yakaladı. Şüpheliler S.G, M.T ve E.B jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Fotoğraf)


Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu
Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu
Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu
Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Didem Kınalı Hüner Coşkuner
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Derbi Körfez Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 09:40:02. #1.15#
title