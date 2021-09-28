İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra takla attı. İki kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 01.15 sıralarında Esentepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duygu Elvan'ın kullandığı 34 BP 3643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıktı. Park halindeki iki otomobile çarpan araç, takla atarak yan yattı. Kazada sürücü Duygu Elvan ile Kezban Elvan yaralandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilin çarptığı park halindeki otomobillerde de hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

GÖRDÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayla ilgili konuşan Adem Gökdemir, '01.00 sıralarında ofisten çıkmıştık, bir araba dengesini kaybetti. Önce siyah arabaya vurdu sonra diğer arabaya vurarak takla attı. Olayın şokunu atlattıktan sonra ambulans ve itfaiyeyi aradık. Bir kişiyi çıkarttılar, sonradan bir kişiyi de itfaiye ekipleri çıkarttı. İki yaralı vardı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan iki kişinin yaralandığı kaza saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin geliş anı görülürken bir anda otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki otomobillere çarptığı kameraya yansıdı. Devamında ise otomobil takla atarak yan yattığı görüldü.

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

 Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

 Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Sezai Temelli Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Gülşen Tanem Sivar Özge Özpirinçci
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 03:33:40. #1.11#