KARTAL'DA OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ; ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU - Haberler
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KARTAL'DA OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ; ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girdi.

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL Dha Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girdi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Kaza, Soğanlık Yeni Mahalle'de geçen cumartesi saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Caddede giden 34 LD 5303 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki park halindeki otomobile vurdu. Otomobil, daha sonra kafeye girdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kafede hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KARTAL'DA OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ; ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

KARTAL'DA OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ; ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

KARTAL'DA OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ; ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

KARTAL'DA OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ; ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

KARTAL'DA OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ; ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

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