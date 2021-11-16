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Kartal'da otomobil devrildi; sürücü yaralandı

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Kartal'da otomobil devrildi; sürücü yaralandı

KARTAL Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje ardından da ağaca çarparak devrildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KARTAL Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje ardından da ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Gözde Ülkü yönetimindeki 07 FAJ 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje daha sonra ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü Gözde Ülkü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı kadını araç içerisinden çıkararak ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan Gözde Ülkü'nün hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde kısa süreli trafik oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


- İstanbul
Kartal'da otomobil devrildi; sürücü yaralandı

Kartal'da otomobil devrildi; sürücü yaralandı

Kartal'da otomobil devrildi; sürücü yaralandı

Kartal'da otomobil devrildi; sürücü yaralandı

Kartal'da otomobil devrildi; sürücü yaralandı

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