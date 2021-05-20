Kartal'da otomobil dereye uçtu
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Kartal'da otomobil dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu, sürücü yaralandı.

Kartal'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kartal'da Cevizli Mahallesinde Kırıkkale Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkın Çakın idaresindeki Ford Connet markalı 24 ED plakalı araç, Mehmet Karaman hakimiyetindeki Toyota marka 64 ABF 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında bulunan dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri dereye uçan hafif ticari araç sürücüsünü kurtardı. Sağlık ekipleri sürücüye ayakta tedavi etti. Kazada ölen olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü Taşkın Çakın, "Sokak üzerinde ilerlerken, arkadaş dere üzerinden geliyordu. Beni fark etmediğini söyledi. Çarpışmanın etkisiyle kendimi derede buldum. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri müdahale etti. Şu anlık bir şeyim yok. Bununla geçmiş olsun" diye konuştu.

(Halit Arslan/İHA)

Kartal'da otomobil dereye uçtu
Kartal'da otomobil dereye uçtu
Kartal'da otomobil dereye uçtu
Kartal'da otomobil dereye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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