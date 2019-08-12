Kartal'da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü

Kartal'da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü

Kartal'da otluk alanda yangın çıktı.

12.08.2019 16:00
Kartal'da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü

Kartal'da otluk alanda yangın çıktı. Yangın, otluk alanın yanındaki Yediemin otoparkına sıçramadan söndürüldü.

Kartal'da saat 14.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede hızla yayılırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını Yediemin otoparkına sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiyenin yanı sıra otopark görevlileri de yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.