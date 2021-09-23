KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da Aydos Ormanı'nda ölü bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı.

KARTAL'da Aydos Ormanı'nda ölü bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Arda Yurtseven'in yakınları ve okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kartal'da geçtiğimiz pazartesi günü bisikleti ile evden çıktıktan sonra haber alınamayan ve dün Aydos Ormanı'nda yapılan aramalardan sonra ölü olarak bulunan lise 2. sınıf öğrencisi Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı. Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Arda Yurtseven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Arda Yurtseven'in okul arkadaşları katıldı. Arda Yurtseven'in ayakta gülükle duran babası Hakkı Yurtseven'i Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel teselli etti. Cenazeye katılan arkadaşları da gözyaşı döktü. Cenaze namazı için tabutun geldiği sırada babaanne uzun süre ağladı. Arda Yurtseven için helallik alınıp dualar edildikten sonra cenaze namazı kılındı. Baba Hakkı Yurtseven, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Arda Yurtseven'in cenazesi Kurfalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'in arkadaşı Arda Kaya, "En son cumartesi günü voleybol oynamaya gitmiştik. Sonra da görüşmedik. Pazar günü eve gelmiş, ondan sonra da çıkmış. Aradığımızda da ulaşamadık" dedi. Bilgisayar oyunlarına yönelik soruya Kaya, "Oynayacağını düşünmüyorum. Çok zeki bir çocuktu. Köy Hizmetleri'ni kazandı. Durumu da belliydi. En son bir ay önce oyun oynamış. Hayali liseden sonra iyi bir meslek sahibi olmaktı" şeklinde konuştu.

KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
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Haber: KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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