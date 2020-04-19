Kartal'da orman yangını KARTAL Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

KARTAL Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan yanarken, polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

Yangın saat 12.45 sıralarında Aydos Ormanı'nda çıktı.Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Kartal ve Yakacık grupları sevk edilirken, orman ekipleri de yangın yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan yanarken, polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA