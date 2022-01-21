- Kartal'da öldürülen hemşirenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Kartal'da aile sağlık merkezinde görevi başınayken Rahmi Uygun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu sonucu öldürülen hemşire Ömür Erez'in cenazesi, ailesi tarafından Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda görevli hemşire Ömür Erez, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan hemşire Ömür Erez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından zanlı Rahmi Uygun, olay yerinden kaçmış ve Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemenin ardından Erez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Buradaki incelemesi tamamlanan cenaze ailesi tarafından teslim alındı. Ömür Erez'in cenazesi Maltepe'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek.