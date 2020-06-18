Kartal'da okullar, LGS sınavı öncesi köşe bucak dezenfekte edildi
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Kartal'da okullar, LGS sınavı öncesi köşe bucak dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, Lise Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı bir dezenfekte çalışması başlattı.

Kartal'da okullar, LGS sınavı öncesi köşe bucak dezenfekte edildi
18.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:52

Kartal Belediyesi, Lise Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı bir dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman ekipleri ile yürütülen çalışmalar kapsamında okul binalarının içleri ve bahçeleri köşe bucak dezenfekte edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatı ile teyakkuza geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Lise Geçiş Sınavı'nın yapılacağı 20 Haziran öncesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla okullarda hummalı bir dezenfekte çalışması yürüttü.

Nano Gümüş İyon Teknolojisinin kullanıldığı dezenfekte çalışmalarında, 15 kişilik 3 farklı ekip çalıştı. Gün boyu yoğun bir şekilde devam eden hijyen mesaisi kapsamında, Kartal'da sınav için kullanılacak 44 okul, köşe bucak ilaçlanarak sınava girecek öğrencilere hazır hale getirildi.

Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlar kullanan ekipler tarafından, okullardaki dersliklerin yanı sıra; okul masa ve sıraları, koridorlar, merdivenler, tırabzanlar, tuvaletler, öğretmen ve müdür odaları, ortak kullanım alanlarının tamamı ile temasın olabileceği tüm yüzeyler, tabandan tavana arındırıldı. Öte yandan okul bahçeleri de belediye ekiplerince tankerlerdeki özel solüsyonlu tazyikli su ile yıkandı.

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi: "Korona virüs salgınının gündeme geldiği ilk günden bu yana, sıkı önlemler alarak Kartal'da salgından korunma sürecini etkin bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 3 milyon metrekareden fazla alan dezenfekte edildi. Normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarımızda normalleşmeye gitmedik, tedbirlerimizi elden bırakmadık, ilçemiz genelinde koruyucu, önleyici çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Bu Cumartesi günü de benim sevgili kardeşlerim, gelecekleri için önemli bir adım atacak, gelecekleri için okul sıralarında ter dökecek. Orada geçirecekleri süre boyunca akıllarına ortamın hijyenik durumu ile alakalı herhangi bir soru takılmasın. Ağabeyleri, bulunacakları ortamı onlar için hijyenik ve hazır bir hale getirdi, onlar sadece sınavlarına konsantre olsunlar. Ben şimdiden her bir kardeşime girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Üstesinden gelir gelmez bu sürecin stresini, birbirinden eğlenceli etkinliklerimizle atacağız, hiç merak etmesinler."

Okullardaki dezenfekte çalışmaları, YKS sınavının yapılacağı 27-28 Haziran 2020 tarihi öncesinde de Kartal Belediyesi tarafından tekrarlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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