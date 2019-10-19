Kartal'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2019 14:45

Kartal'da hizmet veren 20 mahalle muhtarı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Kartal Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen meydanda bulunan Başkan Yardımcısı İmam Aydın muhtarları tek tek karşılayarak tebrik etti. Ardından Kartal'da öğrenim gören lise öğrencilerinin de katılımıyla birlikte İstiklal Marşı okunarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Başkan Yüksel'den tebrik mesajı



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Muhtarlar Günü ile ilgili bir mesaj yayımlayarak, Kartal'da 10 yıldır her ay ilçenin sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için 'Muhtarlar Toplantısı' yapıldığına dikkat çekti. Başkan Yüksel, "Demokrasimizin yapı taşını oluşturan ve komşularımız ile aramızda önemli görevler üstlenen muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarım. Her fırsatta bir araya geldiğimiz değerli muhtarlarımız ile Kartal'a artı değer katmaya devam edeceğiz" diyerek muhtarlar ile belediye arasındaki iş birliği ve uyuma vurgu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA