Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı
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Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı Kartal'da aşırı hız yapan motosikleti sürücüsü ve yanındaki arkadaşı cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak yola savruldu.

Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - Kartal'da aşırı hız yapan motosikleti sürücüsü ve yanındaki arkadaşı cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak yola savruldu. Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolculuk eden arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kartal'da saat 14.00 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yapan kasksız motosiklet sürücüsü, sokak arasından caddeye giriş yaptığı esnada seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasında seyahat eden kasksız arkadaşı yola savruldu. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası bilincini kaybeden iki genci hastaneye kaldırdı.

Öte yandan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

"Aşırı hızlıydılar, kask kullanmıyorlardı"

Yaşanan kaza esnasında olay yerinde olduğunu belirten Mehmet Toksoy, "Benim evimin bulunduğu bu sokaktan 3-4 defa hızla tur atarak geçtiler. En son geçtiklerinde yine hızlıydılar. Zaten caddeye o hızla girmeleriyle araca çarpmaları bir oldu. Tek motosiklet üzerinde 2 kişiydiler ve kask kullanmıyorlardı. Durumları ağırdı. Hastaneye kaldırdılar" dedi.

O esnada sokağa çıkan Mustafa Can Tekin ise kaza anına ilişkin olarak, " Dışarı çıkmıştım. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi aşırı yapıyor ve kask kullanmıyorlardı. Yoldan geçen araca çarptılar. Durumları ağırdı. Yerde yatan yaralıları gören komşular, çevredekiler yardım etmeye çalıştı" diye konuştu.

Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı
Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı
Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı
Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı
Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı
Kartal'da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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