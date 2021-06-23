KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Mustafa ESEN / KARTAL'da motokurye, park halindeki otomobilin arkasından çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı.

Kamera: Mustafa ESEN/ KARTAL'da motokurye, park halindeki otomobilin arkasından çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motokurye, olaydan sonra darbedildiğini iddia etti.

Kaza, pazartesi günü Hürriyet Mahallesi'nde akşam saat 17.45 sıralarında yaşandı. Sipariş götüren motokurye Ali Özdurmaz, park halindeki otomobilin arkasından bir anda yola çıkan 6 yaşındaki Tusem Eda Cebeci'ye çarptı. Çarpma ile birlikte küçük çocuk ve motokurye savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Tusem Eda Cebeci'nin bacağında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Bacağı kırılan motokurye Ali Durmaz da tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir anda karşıya koşarak geçmeye çalıştığı, bu sırada motorun çarptığı yer aldı. Küçük çocuğa doğru koşan bir kişinin ise motokuryenin yanından geçerken tekme attığı görüldü.

MOTOKURYEDEN DARP İDDİASI

Motokurye Ali Durmaz, kazadan sonra yere düştüğünü ve bu sırada darbedildiğini iddia etti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde dinlenen Ali Özdurmaz, "Bir anda park halindeki aracın ardından çocuk çıkarak bana çarptı. Yere düştüğüm anda şuurum yerinde olmadığından kimin vurduğunu görmedim, darbedildim. Kesinlikle bana yardım eden olmadı. Dakikalarca yerde kendi başıma kaldım. Ondan sonra kurye arkadaşlarım geldi, onlar beni yerden kaldırdı. Görünmez kaza yani. Ben istemem kimseye zarar vermek. Niye başkasının canına kast edeyim. Neye çarptığımı bile sonradan fark ettim. Bir çocuğa bile çarptığımı sonradan fark ettim, göremedim yani. O bana çarptı zaten" dedi.Ali Özdurmaz, "Ben dedimki, kız çocuğuna bakın dedim, o iyi olsun dedim. Tamam dediler. Ona gittiler. Biz sana ambulans yollayacağız dediler. Ben de sonradan gelen ambulansa bindim. Oradan hastaneye kaldırıldım. Orada darbedildim. Amcası tarafından. Yüzüme darbe aldım. Ayağımda kırık var, bacağımda zedelenmeler var" ifadelerini kullandı.

"BURADA SIK SIK KAZA OLUYOR"

Küçük çocuğun yakını olan Sabahattin Cebeci ise, "Yoldan karşıya geçerken bir araba geldi. Araba geçtikten sonra çocuk yola fırladı. Anında motor geldi, ona çarptı. Ama motor da bayağı hızlıydı. Ambulansı aradık. Çocuğu kımıldatmadan bekledik. Ambulans geldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Motorcu da düştü. Motorcuda fazla bir hasar yoktu. Hasar sadece bizim yeğende oldu. Burada sık sık kaza oluyor. Buraya tedbir alınması lazım" diye konuştu.

KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
Uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Ebru Gündeş Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:50:08. #1.15#

title