Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı (2)

17.10.2019 19:04

KARTAL 'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

Kartal Yakacık Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarına da sıçradı. Yangına müdahale için Pendik, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Kurtköy, Kayışdağı itfaiye gruplarından ekipler yönlendirildi. Alevler mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Atölyeden yükselen duman çok uzaklardan bile görüldü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Mahalle sakini bir kişi, "Burası mobilya atölyesi. Birden alevler yükselmeye başladı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Siyah dumanlar eşliğinde alevler yükseldi" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul