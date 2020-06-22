KARTAL'DA MİNİBÜSLERDE MASKE DENETİMİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal'da trafik polisleri tarafından minibüslerdeki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal'da trafik polisleri tarafından minibüslerdeki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı. Minibüs içindeki yolcuların hepsinin maskelerini taktığı gözlenirken, fazla yolcu taşıyan üç minibüse ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, bugün sabah saatlerinde Kartal'da denetim yaptı. İki ayrı bölgede güvenlik noktası oluşturan ekipler, minibüslere maske ve fazla yolcu denetimi yaptı. Güzergah üzerinden geçen minibüsler tek tek durduruldu. Ekipler tarafından yolcuların maskeleri olup olmadığı kontrol edilirken ayrıca ayakta yolcusu bulunan üç araca cezai işlem uygulandı. Minibüs içindeki yolcuların ve şoförlerin maske takarak kurallara uyduğu gözlendi. Sivil trafik ekipleri, araçların içine girerek yolcuları maske takmaları konusunda tekrar uyardı.

"YOLCULARI MASKE KONUSUNDA UYARIYORUZ"

Ayakta yolcusu bulunduğu için cezai işlem uygulanan bir sürücü, "Araba 16+1. 9 fazla yolcu dediler ama 4-5 kişi olması lazım. Yapacak da bir şey yok. Yolcuları maske konusunda uyarıyoruz tabi. Yedek maskemiz de var. İcabı olduğu zaman da veriyoruz yolculara. Yapacak bir şey yok, sabah saati. Maske takmayan 1-2 tane yolcuyu almadım zaten." dedi.

"ALMAK İSTESEYDİM HEPSİNİ ALIRDIM"

Ceza kesilen bir başka şoför ise, "Ayakta 4 fazla yolcu aldım. Ben yolda 10 yolcu bıraktım. Almak isteseydim hepsini alırdım art niyetli olsaydım. Benim önüme atlayıp zorla geç kaldım gibilerinden. Yolcu indirirken gerisi bindi. İnmiyor ki işine yetişecek vatandaş. Yolcuların yüzde doksan beşi takıyor maskelerini. Olmayanı zaten biz indiriyoruz. Almıyoruz, öyle çok sıkıntı yok maske konusunda. Ama yolcuyla biz birbirimize düşüyoruz, o ne olacak bilmiyorum." diye konuştu.

Minibüs içindeki bir yolcu, "Maske zorunluluğu iyi bir şey. Sabah herkes işe gidiyor. Zorunluluktan kaynaklanan bir şey. Yoksa kimse gelmez. 10 kişinin, 20 kişinin içine girmez. Sürücüyü hiçbirimiz uyaramayız çünkü hiçbirimizin işine gelmiyor." şeklinde konuştu. Fazla yolcu taşıyan 3 minibüs şoförünün her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA