Kartal'da minibüsler dezenfekte edildi
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Kartal'da minibüsler dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, normalleşme sürecinde de ilçede faaliyet gösteren minibüsleri dezenfekte etti.

Kartal'da minibüsler dezenfekte edildi
03.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:16

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, normalleşme sürecinde de ilçede faaliyet gösteren minibüsleri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı alanında uzman ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan minibüs duraklarına giderek araçları dezenfekte etti. Ayrıca araçlara sabit el dezenfektanları monte edildi.

Ekipler, Pendik-Kartal-Kadıköy hattı başta olmak üzere ilçede bulunan ara hatlarda da çalışmalarını sürdürdü.

Kartal Belediyesi'nin periyodik sunduğu hizmet kapsamında son olarak 450'nin üzerinde minibüs, Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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