KARTAL'DA METRUK GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Kartal'da metruk gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının alevli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Güneştepe Sokak üzerinde bulunan metruk gecekonduda çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevli şekilde yanan gecekondu cep telefonu kamerasına kaydedildi.

TİNERCİ, BALİCİLER KALIYORDU

Bir mahalle sakini, Burası 2 yıldır bomboş, köhne bir bina. İlgililer neden yıkmıyorlar. İlla insanların canına malına kast olduğu zaman mı gelecekler. Burada roman vatandaşlar kalıyordu. Tinerci, baliciler kalıyordu. Ondan sonra sonuç işte gördüğünüz gibi dedi.