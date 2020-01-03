Kartal'da metruk binaların kontrollü yıkımı sürüyor

03.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:18

Kartal'da vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Yunus Mahallesi'nde hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının sık sık yıkılmasını talep ettiği 4 katlı metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yıkım sırasında, zabıta çevre güvenliğini sağlayarak, sokağı araç trafiğine kapattı.

Yunus Mahallesi Muhtarı Ahmet Soylu ile yıkım çalışmasını denetleyen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın da ekiplere yıkım sırasında komşu binalara zarar verilmemesi konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren ve 2 iş makinesinin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından metruk bina tamamen yıkıldı.

Kaynak: AA