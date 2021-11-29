Kartal'da mazgallar tıkandı, sahil yolu göle döndü - Haberler
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Kartal'da mazgallar tıkandı, sahil yolu göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da mazgalların tıkanması ile sahil yolu göle döndü.

Kartal'da mazgalların tıkanması ile sahil yolu göle döndü. İtfaiye ve yol bakım ekiplerinin yoğun çalışması ile yol yaklaşık 1.5 saatte açıldı.

Kartal Kordonboyu sahil yolunda şiddetli yağmurun etkisi ile mazgallar tıkandı. Göle dönen sahil yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yükselen sular yüzünden bazı araçlar yolda kaldı. Bir vatandaşı ise iş makinası mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sahil yolunda bulunan Orduevi'ni de su bastı. İş makinaları ve su tahliye araçlarının müdahalesiyle sahil yolu yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucunda yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kartal'da mazgallar tıkandı, sahil yolu göle döndü

Kartal'da mazgallar tıkandı, sahil yolu göle döndü

Kartal'da mazgallar tıkandı, sahil yolu göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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