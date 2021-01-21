KARTAL'DA MAKAS ATANI ÇEKEYİM DERKEN KENDİ DE MAKAS ATTI
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KARTAL'DA MAKAS ATANI ÇEKEYİM DERKEN KENDİ DE MAKAS ATTI

21.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:19
KARTAL'DA MAKAS ATANI ÇEKEYİM DERKEN KENDİ DE MAKAS ATTI

100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobili, cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan sürücü kendisi de makas atarak trafiği tehlikeye soktu.

KARTAL D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobili, cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan sürücü kendisi de makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerde hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otomobilin bir motosiklete çarpmaktan da kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. 

Kartal  D - 100 Karayolu Ankara istikametinde, dün akşam saatlerinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek için makas atan otomobili takip eden başka bir araç sürücüsü de makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerleyen otomobilin emniyet şeridine girip, burda ilerleyen motosiklete de çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü

--------------------------D-100 trafikten görüntü-Makas atarak ilerleyen otomobil-Sürücünün yaptığı tehlikeli hareketler-Motosiklete çarpmaktan son anda kurtulması-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul
KARTAL'DA MAKAS ATANI ÇEKEYİM DERKEN KENDİ DE MAKAS ATTI
KARTAL'DA MAKAS ATANI ÇEKEYİM DERKEN KENDİ DE MAKAS ATTI
KARTAL'DA MAKAS ATANI ÇEKEYİM DERKEN KENDİ DE MAKAS ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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