Kartal'da mahallelinin yakaladığı tacizciyi polis linçten kurtardı



KARTAL'da sokakta yürüyen kadın, yabancı uyruklu bir kağıt toplayıcısı tarafından taciz edildi. Genç kızın tepkisi üzerine kaçmaya başlayan şüpheliyi mahalle sakinleri yakaladı. Polis, şüpheliyi mahallelinin linç etmesinden kurtardı. Olay, Kartal'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine doğru yürüyen D.Y(25) adlı genç kadın, site içinde yürürken arkasından sessizce yaklaşan Pakistan uyruklu bir kağıt toplayıcısı yaklaştı ve D.Y.'yi öperek taciz etmeye çalıştı. Bunun üzerine kadın çığlıklar atarak yardım istedi. Kağıt toplayıcısı genç kızın çığlığı üzerine el arabasını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

D.Y'nin çığlığını duyan mahalle sakinleri kaçan tacizcinin peşine düştü. Vatandaşlar kaçan tacizciyi motosikletle, otomobille ve yaya olarak kovalamaya başladı. Saldırgan olay yerinin 500 metre uzaklığında bir sokakta yakalandı. Mahalle sakinleri kağıt toplayıcısını darp etmeye başladı. Saldırgan, mahalle sakinlerinin ellerinden kaçarak bir kuaför dükkanına sığındı. Mahalle sakinleri kuaförde de tacizciyi darp etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tacizci kişiyi kuaför dükkanından çıkartırken vatandaşlar tacizciye tekrar saldırdı. Polis, vatandaşların saldırısına engel oldu ve kağıt toplayıcısını polis otosuna bindirerek Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

ANNE İSYAN ETTİ

D.Y'nin annesi Z.Y., yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: "Ben 25 senedir burada yaşıyorum, hatta daha fazla. Kızım 25 yaşında, bu mahallede doğdu, büyüdü. Aynı mahallede aynı sokakta. Ama öyle şeyler yaşandı ki, tarifi mümkün değil. Kendi mahallemizde geçemez hale geldik. Gündüz vakti saat 2'de, 3'te bu çok kötü bir durum. Bunlara bir çare bulunsun. Biri de burada yanı başımızda. Şimdi ben buna nasıl güvenip gece markete gideceğim. Çocuğum gitse ben nasıl güveneceğim, geçip gideceğim"

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen anne, "Tamam onun da yaşamaya hakkı var. Benim kızıma yoldan geçerken saldırıp kafasına bir şeyle vurup bayıltıp o torbanın içine koyup götürebilirdi. Yada kesici bir aletle öldürebilirdi. Canını acıtabilirdi. Ölümle sonuçlanabilirdi. Peki bunun hesabını kim verecekti bana. Devlet mi bunu kapatacaktı. Ne yapacaktı, doldurdular buraya insanları. Madem doldurdunuz, sahip çıksaydınız. Hiç kimse ilgilenmiyor. O kadar insanlar başı boş ki. Tarifi mümkün değil. Buramıza kadar gerçekten geldi. Artık yeter" dedi.

BEN YAŞADIM BAŞKALARI YAŞAMASIN

Anne Z.Y., sözlerine şöyle devam etti: "Görmüş olsaydım parçalayacaktım zaten. Kızım telefon etti, yetiş dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Bütün aile, mahalledekiler hepsi sahiplenmiş sağ olsunlar. Çocuğumu da yalnız bırakmamışlar. Ama sonuç daha değişik olabilirdi. Canına mal olabilirdi. Saldırmış kollarından tutup öpmeye kalkmış çocuğumu. Düşünebiliyor musunuz çocuğun ruh halini. Toparlayamıyoruz bir türlü. Bitik vaziyetteyiz. Üstüne yürüyünce çığlık atmış, çığlığından yetişip gelmiş komşular. Yakalanmış, şikayetçiyiz sonuna kadar. Ben yaşadım başkaları yaşamasın, bu kadar ucuz atlatılmayabilir. Lütfen bunlara bir çare bulunsun. ya sahiplensinler sokaktan toplasınlar bu insanları. ya ülkeden atsınlar ya da bizi kovsunlar"

SİTENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ: "YAKALADIK VE POLİSE TESLİM ETTİK

Genç kızın çığlıkları üzerine yardıma koşan sitenin güvenlik görevlisi Selçuk Öksüz, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Sitemize kağıt toplamak İçin girdi şahıs. Çıkmaz sokağımız orası, o anda komşumuzun çocuğu herhalde Kartal'a gidiyordu. Kıza sarkıntılık yapmış, taciz etmiş çocuğu. Biz kız çığlığı üzerine koştuk. Şahıs arkadan kaçtı. Biz de peşine düştük. Aşağı mahallede yakaladık. Polise teslim ettik"

TACİZCİNİN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Pakistan uyruklu kağıt toplayıcısının genç kızı taciz etmesinin ardından sokak üzerinde koşarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kağıt toplayıcısının sokak üzerinde koştuğu, ardından mahalle sakinlerinin motosiklet ve otomobile binerek tacizcinin peşinden gittiği görülüyor. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.



Kaynak: DHA

- İstanbul