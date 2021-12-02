Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - KARTAL'da 4 gün önce etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir gemi batmış, bir gemide yan yatarak iskeleye dayanmıştı. Lodosun sona ermesiyle batan kuru yük gemisi ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli gemiler halatlarla iskeleye bağlandı.

İstanbul'da 3 gün etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Kartal ve Maltepe sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor. Bugün havanın normale dönmesiyle Kartal'da batan kuru yük gemisi ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli geminin iskeleye yanaştırılarak halatlarla iskeleye bağlandığı görüldü. Öte yandan Maltepe'de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisinin de aynı şekilde yerinde durduğu, sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşların cep telefonuyla gemiyi fotoğrafladığı görüldü.