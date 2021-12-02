Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı - Haberler
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Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

KARTAL'da 4 gün önce etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir gemi batmış, bir gemide yan yatarak iskeleye dayanmıştı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - KARTAL'da 4 gün önce etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir gemi batmış, bir gemide yan yatarak iskeleye dayanmıştı. Lodosun sona ermesiyle batan kuru yük gemisi ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli gemiler halatlarla iskeleye bağlandı.

İstanbul'da 3 gün etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Kartal ve Maltepe sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor. Bugün havanın normale dönmesiyle Kartal'da batan kuru yük gemisi ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli geminin iskeleye yanaştırılarak halatlarla iskeleye bağlandığı görüldü. Öte yandan Maltepe'de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisinin de aynı şekilde yerinde durduğu, sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşların cep telefonuyla gemiyi fotoğrafladığı görüldü.


Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

Kartal'da lodos nedeniyle batan ve yan yatan gemiler halatlarla iskeleye bağlandı

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