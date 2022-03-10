KARTAL'DA KURBAN SATIŞ YERİNDE YANGIN PANİĞİ

KARTAL'da kurban satış yerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kurban kesim yerinin mutfak bölümü tamamen yanarken, hayvanlar çalışanlar tarafından telef olmaktan kurtarıldı.

Kartal, Esentepe Mahallesi Nagehan Sokak'ta bulunan kurban satış yerinde saat 13.30 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler mutfak bölümünü sarması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahır bölümünde bulunan hayvanlar, itfaiye ve çalışanlar tarafından dışarıya çıkarılarak telef olmaktan kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alındı. Mutfak bölümü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Hayvanlar, yangının söndürülmesinin ardından tekrar ahıra alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.