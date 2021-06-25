Kartal'da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor
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Kartal'da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor

Kartal'da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki kurban satışı ve kesim alanı için çalışmalara başladığını duyurdu.

Kartal Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki kurban satışı ve kesim alanı için çalışmalara başladığını duyurdu. Vatandaşların İslami koşullara uygun olarak hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için Kartal Kordonboyu Mahallesi'ndeki kurban satış alanında çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında harita ekiplerinin kurban satışı ve kesim alanlarının yer tespitlerini yaptığı belirtildi. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çadır alanları işaretlenerek, bölümlere ayrıldı. Alanda yoğun bir çalışma yürüten ekipler, iş makineleriyle asfalt kırığı seriminin ardından zemin düzeltmesi yaptı. Kurbanlıklarını almaya gelen vatandaşlar ve satıcılar için de alana tuvaletler ve mescit kurulurken kurbanların steril bir ortamda kesiminin yapılması için kesimhaneler ve kan çukurları hazırlandı.

Kurban Bayramı'na bir ay kala başlayan Fen işleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ortak koordinasyonunda devam eden hazırlık çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eşlik ediyor.  Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak satış alanının Kurban Bayramı'na hazır hale getirilmesi planlanıyor.

108 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇADIRI KURULACAK

Kurban satış alanında toplam 108 adet büyükbaş hayvan çadırı ve 27 adet de küçükbaş hayvan çadırı kurulacak. 20 Temmuz Salı günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban satış ve kesim alanı Kordonboyu Mahallesi'nde İstmarina Alışveriş Merkezi'nin yanında bulunan geniş arazi üzerinde yer alıyor.


Kartal'da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor
Kartal'da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor
Kartal'da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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